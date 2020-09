Scuola, a San Giovanni a Teduccio Federfarma e Legambiente donano box per guanti e mascherine usate (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono stati installati nell’Istituto comprensivo Vittorino da Feltre nel quartiere san Giovanni a Teduccio di Napoli i primi box lo smaltimento di guanti e mascherine anti covid donati da Legambiente Campania, Ordine dei Farmacisti e Federfarma nell’ambito del progetto “A Scuola sicuri e sostenibili”. I promotori ricordano che “dal 1 marzo al 10 settembre in Campania sono state distribuite dalla Protezione Civile oltre 26 milioni di mascherine monouso ai quali va aggiunto, in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, oltre un milione e mezzo di mascherine al giorno se consideriamo che circa 750.000 studenti dovranno dotarsi di 2 mascherine quotidianamente”. ” Si ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono stati installati nell’Istituto comprensivo Vittorino da Feltre nel quartiere sandi Napoli i primi box lo smaltimento dianti covid donati daCampania, Ordine dei Farmacisti enell’ambito del progetto “Asicuri e sostenibili”. I promotori ricordano che “dal 1 marzo al 10 settembre in Campania sono state distribuite dalla Protezione Civile oltre 26 milioni dimonouso ai quali va aggiunto, in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, oltre un milione e mezzo dial giorno se consideriamo che circa 750.000 studenti dovranno dotarsi di 2quotidianamente”. ” Si ...

