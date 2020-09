Samsung Galaxy S20 FE ufficiale | caratteristiche e prezzi del nuovo smartphone di fascia alta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020)ha ufficializzato oggi ilS20 FE, undiche avrò tutte le funzioni principali del top gamma, ma proposte in un pacchetto dal costo inferiore. Non a caso FE sta proprio per Fan Edition. Coloro che prenoteranno ilS20 FE entro il 1° ottobre, potranno scegliere di ricevere in omaggio tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate con controller MOGA XP5-X oppure in alternativa unFit 2. Come previsto, le versioni saranno due, una con modulo 4G e una con supporto alle reti di nuova generazione 5G. Passando alle specifiche tecniche, ilS20 FE 5G sarà basato sul potente processore Qualcomm Snapdragon 865 mentre ...