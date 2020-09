Paul McCartney condivide un brano inedito dei Beatles per gli 80 anni di John Lennon (Di mercoledì 23 settembre 2020) In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di John Lennon, Paul McCartney condivide un brano inedito dei Beatles. In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di John Lennon, la ‘BBC’ ha pubblicato un documentario sulla leggenda della musica internazionale. A condurre le interviste allo storico partner Paul McCartney, ad Elton John ed altri personaggi dello spettacolo che … Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 settembre 2020) In occasione dell’ottantesimoversario della nascita diundei. In occasione dell’ottantesimoversario della nascita di, la ‘BBC’ ha pubblicato un documentario sulla leggenda della musica internazionale. A condurre le interviste allo storico partner, ad Eltoned altri personaggi dello spettacolo che …

L'ascolto di alcuni brani inediti di Paul McCartney: è il regalo della figlia Stella McCartney agli ospiti della sua presentazione milanese, in occasione della Fashion Week. Mentre ascoltano i brani ...

