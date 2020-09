Mundo Deportivo: Napoli, Milan e Roma interessati a Nacho Fernandez (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nacho Fernandez è in uscita dal Real Madrid. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, gli agenti del giocatore – in Italia per Morata – avrebbero discusso del futuro dell’esterno con Milan, Napoli e Roma, le squadre interessate. Il Real Madrid, prosegue il quotidiano, avrebbe dato al giocatore totale libertà sul futuro. Nacho, 30 anni, ha un contratto con il Real Madrid fino al 2022 e vorrebbe cambiare squadra per avere più spazio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020)è in uscita dal Real Madrid. Stando a quanto riporta, gli agenti del giocatore – in Italia per Morata – avrebbero discusso del futuro dell’esterno con, le squadre interessate. Il Real Madrid, prosegue il quotidiano, avrebbe dato al giocatore totale libertà sul futuro., 30 anni, ha un contratto con il Real Madrid fino al 2022 e vorrebbe cambiare squadra per avere più spazio. L'articolo ilsta.

napolista : Mundo Deportivo: Napoli, Milan e Roma interessati a Nacho Fernandez Gli agenti dello spagnolo si trovano in Italia… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mundo Deportivo – Napoli interessato a Nacho: Mundo Deportivo – Napoli… - STOCALCIO1 : ???? Dopo la cessione di #Semedo il #Barcelona, secondo Mundo Deportivo, sarebbe molto vicino a Sergino #Dest. Per co… - TeofiloSteven : @GiovaB95 @NandoPiscopo1 ma giornaletti tipo mundo deportivo..ad esempio Marca non ne ha parlato..manco el chiringu… - DobroNevaspitan : nella finale di Champions League 2015, ha salvato i giornalisti dello stesso Mundo Deportivo, dal mangiare la merda… -

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo Mundo Deportivo: accordo tra Barcellona e Ajax per Dest alfredopedulla.com Mundo Deportivo, Napoli interessato a Nacho! In corsa anche Milan e Roma

Nacho sembra ormai lontano dal Real Madrid. Secondo il Mundo Deportivo, gli agenti dello spagnolo sono sbarcati a Torino per parlare con le squadre interessate al giocatore, tra cui ritroviamo, oltre ...

Suarez, "Atletico o nada": per il Mundo Deportivo vuole solo la Liga

Sul caso Suarez si esprime il Premier Conte: "No a reazioni emotive su un singolo caso". vedi letture. Ci sarà un'inchiesta della magistratura, non entro nello specifico sul singolo caso". (TUTTO merc ...

Nacho sembra ormai lontano dal Real Madrid. Secondo il Mundo Deportivo, gli agenti dello spagnolo sono sbarcati a Torino per parlare con le squadre interessate al giocatore, tra cui ritroviamo, oltre ...Sul caso Suarez si esprime il Premier Conte: "No a reazioni emotive su un singolo caso". vedi letture. Ci sarà un'inchiesta della magistratura, non entro nello specifico sul singolo caso". (TUTTO merc ...