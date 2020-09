Miracolo San Nicolò Notaresco, Catania eliminato: la storia della piccola squadra abruzzese (Di mercoledì 23 settembre 2020) La copertina del primo turno di Coppa Italia 2020/2021 è tutta per il San Nicolò Notaresco, piccola squadra abruzzese fresca di vittoria sul Catania con un 2-1 maturato nei tempi supplementari. Decisive le reti di Speranza e Cancelli che hanno permesso al club di vivere una piccola favola e una indelebile pagina storica. Il San Nicolò Notaresco nacque nel 2018 dalle ceneri del San Nicolò Teramo, anche se il comune di appartenenza è proprio Notaresco. L’impianto di appartenenza è il Comunale Vincenzo Savini che in Serie D riaccoglierà una squadra capace di approdare fino al secondo turno. Ora l’avversaria sarà il Pescara in un derby inedito tutto da vivere. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) La copertina del primo turno di Coppa Italia 2020/2021 è tutta per il San Nicolòfresca di vittoria sulcon un 2-1 maturato nei tempi supplementari. Decisive le reti di Speranza e Cancelli che hanno permesso al club di vivere unafavola e una indelebile pagina storica. Il San Nicolònacque nel 2018 dalle ceneri del San Nicolò Teramo, anche se il comune di appartenenza è proprio. L’impianto di appartenenza è il Comunale Vincenzo Savini che in Serie D riaccoglierà unacapace di approdare fino al secondo turno. Ora l’avversaria sarà il Pescara in un derby inedito tutto da vivere.

Corriere : Napoli, si ripete il «miracolo di San Gennaro»: il sangue si è liquefatto - Adnkronos : Si ripete il miracolo di #SanGennaro, il sangue è sciolto - RaiNews : Napoli. Si è rinnovato il miracolo di San Gennaro in un Duomo blindato per le misure anti Covid-19… - windsurf1959 : @gianlucarossitv Ci vuole un miracolo grosso. Dobbiamo prendere in prestito San Gennaro. - emmygrams2 : RT @Felix_il_gatto: Si può forse essere scettici circa la sua santità, ma il miracolo della carità, della misericordia e della provvidenza… -