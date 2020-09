La crisi del Movimento 5 Stelle: «Ora può dissolversi». Le accuse ai vertici: la gente non è stata coinvolta (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tutto contro tutti nei corridoi delle Camere. Buffagni: «Sono amareggiato». Ruocco: «Non escludo scissioni. La gente non è stata valorizzata: è stato un gioco di amichetti e caminetti». Leggi su corriere (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tutto contro tutti nei corridoi delle Camere. Buffagni: «Sono amareggiato». Ruocco: «Non escludo scissioni. Lanon èvalorizzata: è stato un gioco di amichetti e caminetti».

Paragone e la disfatta M5s: l'Italia che lavora manda al diavolo i grillini

Quando esprimi il ministro dello Sviluppo Economico (il triestino Patuanelli) e pure il vice ministro (il milanese Buffagni), ti aspetti come minimo che la parte produttiva dell’Italia sia sensibile.

