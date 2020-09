Il patto sui migranti presentato dalla Ue è una beffa: ricollocamento non obbligatorio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Altro che svolta, il nuovo patto per i migranti annunciato da Ursula von der Leyen che dovrebbe alleggerire i paesi membri sotto pressione si rivela una beffa. La beffa della Ue: il nuovo patto sui migranti non cambia nulla La presidente della Commissione Ue ha introdotto la filosofia di fondo del patto proposto agli Stati e dunque non ancora approvato. “L’Europa deve abbandonare le soluzioni ad hoc per mettere in atto un sistema di gestione delle migrazioni prevedibile e affidabile. Questo pacchetto riflette un equilibrio giusto tra la responsabilità e la solidarietà fra Stati membri”. Belle parole che nascondono il fatto che tutto resterà come prima. Nel patto sui migranti un generico invito alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Altro che svolta, il nuovoper iannunciato da Ursula von der Leyen che dovrebbe alleggerire i paesi membri sotto pressione si rivela una. Ladella Ue: il nuovosuinon cambia nulla La presidente della Commissione Ue ha introdotto la filosofia di fondo delproposto agli Stati e dunque non ancora approvato. “L’Europa deve abbandonare le soluzioni ad hoc per mettere in atto un sistema di gestione delle migrazioni prevedibile e affidabile. Questo pacchetto riflette un equilibrio giusto tra la responsabilità e la solidarietà fra Stati membri”. Belle parole che nascondono il fatto che tutto resterà come prima. Nelsuiun generico invito alla ...

