Il Movimento 5 Stelle resiste solo nel Palazzo

Il Movimento 5 Stelle (r)esiste solo nel Palazzo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Disfatta del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali 2020. I pentastellati resistono solo nel Palazzo, diventando quello che combattevano. Analizzando i risultati delle elezioni regionali emerge con chiarezza un dato, quello della disfatta del Movimento 5 Stelle, cancellato dagli elettori. Il taglio dei parlamentari è una vittoria, ma non può bastare… Di Maio canta legittimamente vittoria per il successo del Sì al Referendum sul taglio dei parlamentari. E forse è l’unico che può esultare con coerenza rispetto al percorso fatto. Ma se spostiamo l’analisi sulle elezioni regionali non possiamo non evidenziare la disfatta del Movimento 5 Stelle. Luigi Di MaioLa disfatta del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Disfatta delalle elezioni regionali 2020. I pentastellati resistononel, diventando quello che combattevano. Analizzando i risultati delle elezioni regionali emerge con chiarezza un dato, quello della disfatta del, cancellato dagli elettori. Il taglio dei parlamentari è una vittoria, ma non può bastare… Di Maio canta legittimamente vittoria per il successo del Sì al Referendum sul taglio dei parlamentari. E forse è l’unico che può esultare con coerenza rispetto al percorso fatto. Ma se spostiamo l’analisi sulle elezioni regionali non possiamo non evidenziare la disfatta del. Luigi Di MaioLa disfatta del ...

borghi_claudio : Continuiamo a guardare i seggi: Movimento 5 Stelle Marche: da 5 a 2 Toscana: da 5 a 2 Liguria: da 6 a 2 Puglia: da… - LegaSalvini : REGIONALI, DI BATTISTA: “LA PIÙ GRANDE SCONFITTA NELLA STORIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE” - Mov5Stelle : È un risultato straordinario quello del #referendum oggi. Conferma ancora una volta che il MoVimento 5 Stelle ha sa… - fabrizi12920606 : @RimmelD2020 Io vivo in Toscana sono sostenitore dei 5 stelle ma per non far vincere la Lega ho votato Pd , s fosse… - kiara86769608 : RT @Stefano173456: La comunicazione, che dovrebbe essere l'avanguardia culturale di un paese moderno che vuole evolversi a detrimento di un… -