Elezioni nel Sannio, i "promossi" e i "bocciati" di questa tornata elettorale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon i risultati elettorali ormai acquisiti e definite le Elezioni di sindaci e consiglieri regionali, è tempo di bilanci. Noi abbiamo stilato una classifica dei "promossi" e dei "bocciati". PROMOSSI: Clemente Mastella: Mister "centomila voti" (come si è autodefinito), al secolo Clemente Mastella, incassa un risultato elettorale da incorniciare. La neonata compagine "Noi Campani" porta a Palazzo Santa Lucia 2 consiglieri regionali e in provincia di Benevento esprime il candidato più votato. Dopo più di un mese di polemiche, diatribe e frizioni con gli ex compagni di partito di Forza Italia, il sindaco di Benevento può davvero sorridere. Erasmo Mortaruolo: Per Mortaruolo si tratta di una riconferma nel ruolo di consigliere ...

