Dialogo tra Montalbano e Catarella sui vincitori delle elezioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Dutturi, dutturi, potia distrubbarla pauca?”- Muntilbano: “Si est pauca sissi”. Catarelli: “Li potia acchiederi chi vincisse le ilitiona?”. M: “Pirchia nun l’havia accapita?”. C: “Nonsi, aiera alla Marattonnia Mintane – che infra parantisa addivenne simpra chiù annoia; nuta rialistica del Catarelli – onmes i lidira dicivano che havivano vinta lura”. M: “È na vicchia canzona”. C: “Sissi, ma chilla è Sanrima, ma ura stamma a siptimbira”. M: “Ma ura con il Carognaviria la data la cangiarana come havino facta per il Gira d’Itaglia”. C: “Propria Itaglia viva di Rentia dissi che lura havivana avuta una victoria straordinariaminta incredibilia”. M: “A mia già straodinarie commo aggittiva mi stavi sui cabasissa figuramiccia con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Dutturi, dutturi, potia distrubbarla pauca?”- Muntilbano: “Si est pauca sissi”. Catarelli: “Li potia acchiederi chi vincisse le ilitiona?”. M: “Pirchia nun l’havia accapita?”. C: “Nonsi, aiera alla Marattonnia Mintane – che infra parantisa addivenne simpra chiù annoia; nuta rialistica del Catarelli – onmes i lidira dicivano che havivano vinta lura”. M: “È na vicchia canzona”. C: “Sissi, ma chilla è Sanrima, ma ura stamma a siptimbira”. M: “Ma ura con il Carognaviria la data la cangiarana come havino facta per il Gira d’Itaglia”. C: “Propria Itaglia viva di Rentia dissi che lura havivana avuta una victoria straordinariaminta incredibilia”. M: “A mia già straodinarie commo aggittiva mi stavi sui cabasissa figuramiccia con ...

SirDistruggere : Lockdown all’italiana, il nuovo criticatissimo film di Enrico Vanzina. In uno spezzone andato in onda al Tg5 c’è q… - MarinaSereni : Grande soddisfazione per la ratifica della Convenzione di #Faro che riconosce ??il valore universale del patrimonio… - napolista : Dialogo tra Montalbano e Catarella sui vincitori delle elezioni Il commissario prova a fare chiarezza a Catarella s… - MantoBimbi : LA SINTONIA EDUCATIVA TRA PADRE E MADRE Quanto conta il dialogo di coppia e l'accordo tra genitori nelle questioni… - il_cappellini : Vi sarete mica persi il dialogo tra Luigi Manconi e Paolo Virzì sul garantismo? Qui potete recuperarlo, vale la pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra 'La giravolta': un "dialogo tra padre e figlio" nel nuovo brano di Auro Zelli Zonalocale Scuole pronte anche a Trebisacce, Mundo agli studenti: «Ritorno tra i banchi è una grande conquista»

Ma questo non deve e non dovrà essere motivo di sconforto, bensì fonte di carica perché, nonostante il grave momento di difficoltà che stiamo vivendo, c’è ancora la possibilità di sedersi tra i banchi ...

Giornate Europee del Patrimonio 2020, il 26 settembre tante iniziative di Comune e Museo Civico di Rieti

percorsi in dialogo tra passato, presente e futuro”. Appuntamento presso il Museo Civico, Sezione Archeologica, via Sant’Anna, 4 a partire dalle ore 9:30. Durante l’intera giornata si potrà spaziare ...

Ma questo non deve e non dovrà essere motivo di sconforto, bensì fonte di carica perché, nonostante il grave momento di difficoltà che stiamo vivendo, c’è ancora la possibilità di sedersi tra i banchi ...percorsi in dialogo tra passato, presente e futuro”. Appuntamento presso il Museo Civico, Sezione Archeologica, via Sant’Anna, 4 a partire dalle ore 9:30. Durante l’intera giornata si potrà spaziare ...