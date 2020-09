Coppia bloccata mentre tenta di lanciare droga dalla finestra (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDetenzione di stupefacente ai fini di spaccio. E’ il reato di cui dovrà rispondere una Coppia del serinese, denunciata dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. Nella mattinata di ieri, a San Michele di Serino, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno eseguito una perquisizione nell’esercizio commerciale dove lavora un giovane del posto, noto alle Forze dell’Ordine, nonché presso la sua abitazione. Nel corso delle operazioni di ricerca è stata rinvenuta sostanza stupefacente di tipo marijuana, in parte occultata nello spogliatoio del negozio ed altra custodita nell’abitazione dove convive con la sua compagna, prontamente bloccata dagli operanti nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDetenzione di stupefacente ai fini di spaccio. E’ il reato di cui dovrà rispondere unadel serinese, denunciata dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. Nella mattinata di ieri, a San Michele di Serino, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno eseguito una perquisizione nell’esercizio commerciale dove lavora un giovane del posto, noto alle Forze dell’Ordine, nonché presso la sua abitazione. Nel corso delle operazioni di ricerca è stata rinvenuta sostanza stupefacente di tipo marijuana, in parte occultata nello spogliatoio del negozio ed altra custodita nell’abitazione dove convive con la sua compagna, prontamentedagli operanti nel ...

zazoomblog : Coppia bloccata mentre tenta di lanciare droga dalla finestra - #Coppia #bloccata #mentre #tenta - irpiniatimes1 : BLOCCATA MENTRE TENTA DI LANCIARE LA DROGA DALLA FINESTRA. COPPIA DENUNCIATA PER SPACCIO - ANAUL134 : @Giorgia84 Anche nei post di coppia almeno a me finché non mi ha bloccata dopo averla mandata a fare in ??per l'ennesima volta ?? - _Alessio_88 : @Iperborea_ L'altro giorno ho letto una che si lamentava che tu l'avessi bloccata da mesi perché non gli tenevi più… - cronacacaserta : Tentano furto nel Centro Commerciale: bloccata una coppia dalla Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia bloccata Rubano auto e chiedono indicazioni a proprietari. Polizia li ha bloccati dopo un breve inseguimento Il Messaggero - Motori Diletta Leotta sul break-up con Daniele Scardina: «Non rinnego niente»

Diletta Leotta si è sbottonata sul break-up con Daniele Scardina. Da quando si sono incontrati a bordo ring nell'estate 2019, il volto di DAZN e il pugile noto come King Toretto sono stati tra le copp ...

Risparmiare bollette luce: le offerte di settembre 2020

Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela. Ogni anno una famiglia composta da due persone consuma fino a 2290 kWh per utilizzare elettrodomestici e luce in casa. Con le attuali tariffe ...

Diletta Leotta si è sbottonata sul break-up con Daniele Scardina. Da quando si sono incontrati a bordo ring nell'estate 2019, il volto di DAZN e il pugile noto come King Toretto sono stati tra le copp ...Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela. Ogni anno una famiglia composta da due persone consuma fino a 2290 kWh per utilizzare elettrodomestici e luce in casa. Con le attuali tariffe ...