Caso Suarez, la procura della Figc apre un’inchiesta. Chiappero: “Nessuna pressione della Juve” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Maria Turco (studio Chiappero) al direttore dell’Università di Perugia: «Vi porteremo altri stranieri». Ma il legale della società: «Detta fuori contesto, avevamo già mollato il giocatore» Leggi su lastampa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Maria Turco (studio) al direttore dell’Università di Perugia: «Vi porteremo altri stranieri». Ma il legalesocietà: «Detta fuori contesto, avevamo già mollato il giocatore»

Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - genticelaj : RT @FedericoRuffo: L'avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso #Suarez ,è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospeda… - gavinjones10 : RT @ilriformista: Caso #Suarez, il giornalista che ha fatto lo stesso esame: “Farlo in mezz’ora è impossibile, anche per Dante” @gavinjones… -