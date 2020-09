Caso Suarez, la procura della Federcalcio apre l’inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) La procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta sull’esame che Luis Suarez ha sostenuto per ottenere la cittadinanza italiana. Questo quanto riporta ANSA, secondo la quale il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia, città dove Suarez ha svolto l’esame. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laha aperto un’inchiesta sull’esame che Luisha sostenuto per ottenere la cittadinanza italiana. Questo quanto riporta ANSA, secondo la quale il capo, Giuseppe Chiné, ha chiesto anche gli atti dell’indaginemagistratura ordinaria di Perugia, città doveha svolto l’esame.

ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - fabioxdistefano : RT @je_vinci: @capuanogio 0-3 a tavolino per ogni partita giocata da Suarez con la Juve, ovvero esattamente la stessa penalità assegnata al… - letydark855846 : RT @juventibus: È sbarcato Alvaro #Morata e si è preso la sua maglia numero 9. Un po' di chiarezza sul caso #Suarez. E tra 4 giorni c'è Rom… -