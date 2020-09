Caso Suarez | gli Italiani senza cittadinanza scrivono alla ministra Lamorgese | “È tempo di una riforma seria”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’esame sostenuto da Luis AlbertoDiaz, alias el Pistolero, alias il sogno proibito della Juventus di Pirlo, all’Università per stranieri di Perugia il 17 settembre scorso è stato, secondo i magistrati, un’autentica farsa. Una farsa che gli sarebbe valsa, nel giro di sole due settimane, l’ottenimento dellaitaliana. Requisito necessario per poter far parte della rosa dei bianco-neri. Ilha fatto tornareribalta delle cronache la discussione sullo ius soli e ius culturae. Il movimento di “” ha così deciso di scriveredell’Interno Lucianaper sottoporle un appello e ...