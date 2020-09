Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito, il pm chiede l'ergastolo per Tony e la mamma (Di mercoledì 23 settembre 2020) ergastolo per Tony Essobdi Badre e per la ex compagna Valentina Casa. Lo ha chiesto il pm nel corso del processo a carico dei due imputati per la morte del piccolo Giuseppe di Cardito e del tentato... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 settembre 2020)perEssobdi Badre e per la ex compagna Valentina Casa. Lo ha chiesto il pm nel corso del processo a carico dei due imputati per la morte del piccolo Giuseppe die del tentato...

aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito, il pm chiede l'ergastolo per Tony e la mamma - 007Vincentxxx : RT @mattinodinapoli: Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito, il pm chiede l'ergastolo per Tony e la mamma - mattinodinapoli : Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito, il pm chiede l'ergastolo per Tony e la mamma - aconoscitore : @SandroSca Ma di tutta la criminalità!!! Tu pensa a quel povero bimbo ucciso qualche settimana fa nonostante denunc… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 parla la nonna del bimbo di 11 anni ucciso dal padre in un omicidio/suicidio -