Analisi Auditel della serata di martedì 22 settembre 2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) La sfida dei Tg della sera L’Analisi Auditel della serata di ieri parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin sulla linea del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 19% di share con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share, soglia toccata anche dalla curva rossa del Tg2 delle 20 e 30. La sfida dell’access time L’access time vede al comando la curva di Rete 1 della Rai con Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 22% di share, seguita dalla curva arancione di Paperissima sprint che si ferma al 15% di share. Abbiamo poi al terzo posto la curva nera di La7 con Otto e mezzo che tocca il 9% di share e con la curva gialla di Stasera Italia che si ferma al 6%, mentre ... Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La sfida dei Tgsera L’di ieri parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin sulla linea del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 19% di share con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share, soglia toccata anche dalla curva rossa del Tg2 delle 20 e 30. La sfida dell’access time L’access time vede al comando la curva di Rete 1Rai con Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 22% di share, seguita dalla curva arancione di Paperissima sprint che si ferma al 15% di share. Abbiamo poi al terzo posto la curva nera di La7 con Otto e mezzo che tocca il 9% di share e con la curva gialla di Stasera Italia che si ferma al 6%, mentre ...

