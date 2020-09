Verona, in arrivo Tomovic per la difesa (Di martedì 22 settembre 2020) Calciomercato Verona: i gialloblù hanno chiuso la trattativa con la Spal per Tomovic L’Hellas Verona si prepara a regalare a Ivan Juric un rinforzo d’esperienza in difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club scaligero avrebbe infatti trovato l’accordo con la Spal per Nenad Tomovic. Il difensore serbo ha un ingaggio troppo elevato per la Serie B e così il club ferrarese non si è opposto a una sua partenza. Tra il Verona e il calciatore c’è ora solo da definire l’accordo sul contratto annuale con opzione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Calciomercato: i gialloblù hanno chiuso la trattativa con la Spal perL’Hellassi prepara a regalare a Ivan Juric un rinforzo d’esperienza in. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club scaligero avrebbe infatti trovato l’accordo con la Spal per Nenad. Il difensore serbo ha un ingaggio troppo elevato per la Serie B e così il club ferrarese non si è opposto a una sua partenza. Tra ile il calciatore c’è ora solo da definire l’accordo sul contratto annuale con opzione. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Verona arrivo Verona, gli istanti prima dell'arrivo della "multicella": il video pazzesco da San Michele VeronaSera Roma, regna il caos: dall’affare Milik-Dzeko al caso Diawara, l’era Friedkin è iniziata in salita

Dopo l'arrivo di Friedkin come nuovo proprietario dei giallorossi ... va aggiunto anche il caso Diawara con la Roma che rischia una sconfitta a tavolino (3-0) contro il Verona. Un fatto che starebbe ...

Calciomercato Roma, crolla la quota di Allegri in giallorosso

Dopo il pareggio di sabato sera contro il Verona, che potrebbe addirittura tramutarsi in sconfitta ... del match contro la Juventus di domenica prossima. Magari in realtà l’arrivo del tecnico ...

