Uomini e Donne: Sophie Codegoni Sotto Accusa! (Di martedì 22 settembre 2020) Sophie Codegoni, la tronista più giovane di Uomini e Donne, è stata attaccata pesantemente da un’ex fidanzata di Andrea Damante per una frase detta su Jessica e Davide. Ecco cos’è successo e la risposta della tronista di Uomini e Donne. Pioggia di critiche per Sophie Codegoni, la tronista più giovane di Uomini e Donne. La 18enne è stata attaccata aspramente da un’ex fidanzata di Andrea Damante, Sara Croce, a causa di una frase detta nel corso di una puntata del dating show di Maria De Filippi. Qualche giorno fa, e prima che diventassero una coppia, Jessica e Davide si erano confrontati sulla possibilità che lui potesse uscire anche con ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 22 settembre 2020), la tronista più giovane di, è stata attaccata pesantemente da un’ex fidanzata di Andrea Damante per una frase detta su Jessica e Davide. Ecco cos’è successo e la risposta della tronista di. Pioggia di critiche per, la tronista più giovane di. La 18enne è stata attaccata aspramente da un’ex fidanzata di Andrea Damante, Sara Croce, a causa di una frase detta nel corso di una puntata del dating show di Maria De Filippi. Qualche giorno fa, e prima che diventassero una coppia, Jessica e Davide si erano confrontati sulla possibilità che lui potesse uscire anche con ...

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - GiuliaGrilloM5S : Rosario #Livatino stava andando in tribunale quando fu vittima di un agguato mafioso. Così, trent’anni fa, il giova… - EliseaPignatie1 : RT @ncesca___: #uominiedonne Maria che per risparmiare tempo fa i casting per Amici mentre registra Uomini e Donne - weiler1972 : RT @MaresaBellucci: Sempre meglio, sempre di più! @FratellidItalia cresce e corre sulle gambe delle donne e degli uomini che lavorano con… -