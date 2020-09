Trump all’Onu: “Cina responsabile del Covid-19” (Di martedì 22 settembre 2020) L’intervento di Donald Trump all’assemblea delle Nazioni Unite: “Cina responsabile del Covid-19”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Trump ritorna ad attaccare la Cina e lo fa nel suo intervento all’assemblea delle Nazioni Unite. Un video registrato di meno di 15 minuti per l’inquilino della Casa Bianca che ha duramente criticato il comportamento di Pechino durante la pandemia. “Dobbiamo rendere responsabile la Cina che ha diffuso questa piaga nel mondo. Io sono orgoglioso di aver messo al primo posto l’America“, le prime parole dell’ex tycoon riportate da La Repubblica. L’intervento di Donald Trump all’Assemblea delle Nazioni Unite Un discorso quello di Trump incentrato sul coronavirus: ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) L’intervento di Donaldall’assemblea delle Nazioni Unite: “Cinadel-19”. WASHINGTON (STATI UNITI) –ritorna ad attaccare la Cina e lo fa nel suo intervento all’assemblea delle Nazioni Unite. Un video registrato di meno di 15 minuti per l’inquilino della Casa Bianca che ha duramente criticato il comportamento di Pechino durante la pandemia. “Dobbiamo renderela Cina che ha diffuso questa piaga nel mondo. Io sono orgoglioso di aver messo al primo posto l’America“, le prime parole dell’ex tycoon riportate da La Repubblica. L’intervento di Donaldall’Assemblea delle Nazioni Unite Un discorso quello diincentrato sul coronavirus: ...

