Regionali Puglia, Emiliano “Con Lopalco lanciata sfida sanità” (Di martedì 22 settembre 2020) “Ho lanciato la sfida perché il sistema sanitario pugliese diventi nei prossimi quindici anni il migliore d’Italia. E’ una sfida alla quale mi voglio dedicare con l’aiuto di Pier Luigi Lopalco e penso che ci possiamo riuscire” ha detto il rieletto governatore della Puglia Michele Emiliano. pc/com Regionali Puglia, Emiliano “Con Lopalco lanciata sfida sanità” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) “Ho lanciato laperché il sistema sanitario pugliese diventi nei prossimi quindici anni il migliore d’Italia. E’ unaalla quale mi voglio dedicare con l’aiuto di Pier Luigie penso che ci possiamo riuscire” ha detto il rieletto governatore dellaMichele. pc/com“Consanità” su Il Corriere della Città.

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - MassimGiannini : Voto su #Referendum e #regionali: #conte tira il fiato, #dimaio incassa il taglio dei parlamentari, #zingaretti si… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - ilsussidiario : ??#Zingaretti perde le #Marche, ma grazie alle vittorie di #Emiliano in #Puglia e #Giani in #Toscana ora può condiz… - paoloangeloRF : Regionali, Salvini: 'Pensavo qualcosa di più in Puglia, ma siamo 15 a 5 per noi' -