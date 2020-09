Name That Tune, gli ospiti della puntata del 22 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) Name That Tune, martedì 22 settembre il secondo appuntamento su TV8. Gli ospiti della puntata Dopo l’esordio avvenuto la scorsa settimana, continua su TV8, martedì 22 settembre alle ore 21.25, l’appuntamento con Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia. Dopo la vittoria, la scorsa settimana, della squadra capitanata da Elettra Lamborghini, composta da Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, questa settimana dovrà difendersi dall’assalto del team guidato da Sabrina Salerno, affiancata da Aurora Ramazzotti, Platinette e Pippo Franco. Come funziona Una sfida ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 settembre 2020), martedì 22il secondo appuntamento su TV8. GliDopo l’esordio avvenuto la scorsa settimana, continua su TV8, martedì 22alle ore 21.25, l’appuntamento con– Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia. Dopo la vittoria, la scorsa settimana,squadra capitanata da Elettra Lamborghini, composta da Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, questa settimana dovrà difendersi dall’assalto del team guidato da Sabrina Salerno, affiancata da Aurora Ramazzotti, Platinette e Pippo Franco. Come funziona Una sfida ...

SMSNEWSOFFICIAL : La seconda puntata di Name That Tune – Indovina la Canzone con Enrico Papi, in prima tv assoluta, su TV8, martedì 2… - UnDueTreBlog : #NamethatTune – Indovina la canzone – Seconda puntata del 22/09/2020 – Con Enrico Papi su TV8.… - stephan35om : RT @Affaritaliani: Sabrina Salerno vs Elettra Lamborghini, sfida in musica a Name That Tune - crazyyyen : HAHSHAHSHAHAHHAHAAHAHAHAHAAHAHAHAHGAHSHAHSHSJSSJSSSKKDKSKSKSA TANGINAAAAA i will name that ?buyingying? - fattibts : @LlTdcml NOT THAT NAME SKSJAJAJAJAJFNSKS?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Name That Name That Tune – Indovina La Canzone, la seconda puntata martedi' 22 settembre su TV8 Spettacoli News Name That Tune, gli ospiti della puntata del 22 settembre

Dopo l’esordio avvenuto la scorsa settimana, continua su TV8, martedì 22 settembre alle ore 21.25, l’appuntamento con Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico ...

Your Name: Lee Isaac Chung sarà il regista

“Your Name“, il film animato giapponese, avrà un remake live-action e Lee Isaac Chung sarà sceneggiatore e regista del film prodotto da Paramount e Bad Robot. La prima bozza dello script è stata firma ...

Dopo l’esordio avvenuto la scorsa settimana, continua su TV8, martedì 22 settembre alle ore 21.25, l’appuntamento con Name That Tune – Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico ...“Your Name“, il film animato giapponese, avrà un remake live-action e Lee Isaac Chung sarà sceneggiatore e regista del film prodotto da Paramount e Bad Robot. La prima bozza dello script è stata firma ...