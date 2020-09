Michele Roberti | un ex dalla Nunziatella al comando dei Carabinieri di Roma

(Di martedì 22 settembre 2020) Il colonnelloè il nuovo comandante del Reparto Operativo deidi. Nato a Manfredonia (Foggia) 46 anni fa,arriva da Macerata, dove ha retto per 3 anni ilprovinciale. Proveniente dai corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena, ha frequentato anche la Scuola Militaredi Napoli. Nel corso della sua carriera ha diversificato il suo impiego a partirelinea territoriale, dove, oltre alprovincile di Macerata, ha retto, da tenente, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Nola (Napoli) e, successivamente alla promozione a capitano, le compagnie di Maddaloni (Caserta) e Tuscania (Viterbo). Promosso ufficiale superiore, dopo aver svolto un breve periodo ...

UmbertoFaraglia : Col.MICHELE ROBERTI NUOVO COMANDANTE DEL REPARTO OPERATIVO DEL COMANDO ... - CasilinaNews : Roma e Ostia, cambio ai vertici del reparto operativo dei Carabinieri: chi sono i nuovi arrivati… - romasociale : IL COLONNELLO MICHELE ROBERTI NUOVO COMANDANTE DEL REPARTO OPERATIVO DEI #CARABINIERI DI #ROMA -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Roberti

Il Denaro

AGI - Pasquale Zagaria, 60 anni, fratello di Michele, l'ex 'primula rossa' della fazione omonima ... Alessandro Milita e Franco Roberti, che indagano sulla sua famiglia e cercano di stanare il ...Sparatoria a Roma nella notte in via Paolo di Dono, nel quartiere Eur durante un tentativo di furto in un palazzo di uffici, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nello stabile a ...