Il Pd ora canta vittoria e batte cassa: “Subito il Mes” (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Fallita la spallata del centrodestra e salvato il salvabile, il Pd va subito all’attacco. Pronti, via: incassata la vittoria in Toscana e Puglia – due successi non era scontati, a differenza della Campania – e nonostante un ribaltamento rispetto a soli cinque anni fa quando il centrosinistra governava 15 regioni (ora solo in cinque), torna immediatamente a chiedere di far ricorso Mes. Quale miglior viatico, d’altronde, per blindare la propria presenza al governo se non quello di porre la più estrema forma di vincolo esterno? Il Pd vuole il Mes a tutti i costi Dopo un pressing durato mesi ora i dem, complice anche il non entusiasmante risultato del M5S, passano così all’incasso: se non sarà rimpasto nell’esecutivo, sul piatto finisce almeno la portata principale del Mes, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Fallita la spallata del centrodestra e salvato il salvabile, il Pd va subito all’attacco. Pronti, via: inta lain Toscana e Puglia – due successi non era scontati, a differenza della Campania – e nonostante un ribaltamento rispetto a soli cinque anni fa quando il centrosinistra governava 15 regioni (ora solo in cinque), torna immediatamente a chiedere di far ricorso Mes. Quale miglior viatico, d’altronde, per blindare la propria presenza al governo se non quello di porre la più estrema forma di vincolo esterno? Il Pd vuole il Mes a tutti i costi Dopo un pressing durato mesi ora i dem, complice anche il non entusiasmante risultato del M5S, passano così all’incasso: se non sarà rimpasto nell’esecutivo, sul piatto finisce almeno la portata principale del Mes, ...

