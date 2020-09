Grazie a Caravaggio ho capito che potevo scrivere con la luce Il Premio Oscar Storaro in mostra a Roma

(Di martedì 22 settembre 2020) “Volevo dipingere ditutte le strade, dare a ogni personaggio un colore”, esordisce così Vittorio, “autore e non direttore della fotografia”, come lui stesso ama definirsi. Icona internazionale del cinema del Novecento, anche se i suoi lavori hanno arricchito anche questo millennio - i suoi ultimi film coincidono con le più recenti opere di Woody Allen, fino a Rifkin’s Festival che uscirà nel prossimo inverno - è stato il maestro dellae del colore di Bernanrdo Bertolucci e di Francis Ford Coppola, di Warren Beatty e di Carlos Saura.Tre volteper Apocalypse Now, Reds e L’ultimo Imperatore, vincitore del Nastro d’Oro nella 74esima edizione dei Nastri d’Argento lo scorso luglio e di ...

“Il Seppellimento di Santa Lucia sarà al Mart”, lo ha annunciato il presidente del Mart Vittorio Sgarbi. Dal 9 ottobre, per due mesi, la monumentale tela conservata a Siracusa sarà esposta in una gran ...Il Caravaggio, tanto per recuperare le puntate precedenti ... Ad occuparsi dei lavori di illuminazione e messa in sicurezza, magari grazie all’installazione di un sistema di allarme dovrà essere il ...