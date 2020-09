Deathloop è solo l'inizio: Arkane Studios al lavoro su due titoli non ancora annunciati (Di martedì 22 settembre 2020) All'improvviso l'industria dei videogiochi è stata scossa fino alle fondamenta, dopo l'annuncio dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft. L'affare include tutte le IP e gli studi della compagnia, incluso Arkane Studios. Ironia della sorte, lo studio sta lavorando attualmente per finire Deathloop, un gioco che sarà un'esclusiva console temporale per PS5. Tuttavia, sembra che la compagnia stia lavorando anche su altri due giochi non ancora annunciati.Nuovi annunci di lavoro sono stati pubblicati tramite il sito web dello studio. Ci sono due progetti in cantiere, uno di Arkane France (il cui ultimo gioco è stato Dishonored 2) e l'altro di Arkhane Austin (che ha realizzato l'ultimo Prey). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) All'improvviso l'industria dei videogiochi; stata scossa fino alle fondamenta, dopo l'annuncio dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft. L'affare include tutte le IP e gli studi della compagnia, incluso. Ironia della sorte, lo studio sta lavorando attualmente per finire, un gioco che sarà un'esclusiva console temporale per PS5. Tuttavia, sembra che la compagnia stia lavorando anche su altri due giochi non.Nuovi annunci disono stati pubblicati tramite il sito web dello studio. Ci sono due progetti in cantiere, uno diFrance (il cui ultimo gioco; stato Dishonored 2) e l'altro di Arkhane Austin (che ha realizzato l'ultimo Prey). Leggi altro...

Microsoft acquisisce Zenimax per 7,5 miliardi di dollari

Bethesda avevano già annunciato due esclusive PlayStation 5 e PC: Deathloop di Arkane e il titolo Tango Gameworks Ghostwire: Tokyo. Il capo di Xbox Phil Spencer ha confermato che Microsoft onorerà ...

