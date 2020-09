Daniele De Santis ucciso in casa con la sua compagna: è caccia all’uomo (Di martedì 22 settembre 2020) Daniele De Santis, arbitro di 33 anni, è stato accoltellato nel suo appartamento. In casa c’era anche la compagna, Eleonora Manta, che non è stata risparmiata dall’assassino. Il condominio in cui è avvenuto il fatto è quello in cui abitava l’uomo, nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’accaduto; quando i sanitari e le forze dell’ordine sono arrivati sul posto i due erano già morti. Si sta indagando sull’autore del delitto che sarebbe stato visto allontanarsi dal luogo della doppia uccisione. Leggi anche –> Gessica Lattuca sangue in casa del fratello: “macchie a schizzo”, cosa hanno scoperto i Ris Lecce, duplice omicidio Il dramma ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 settembre 2020)De, arbitro di 33 anni, è stato accoltellato nel suo appartamento. Inc’era anche la, Eleonora Manta, che non è stata risparmiata dall’assassino. Il condominio in cui è avvenuto il fatto è quello in cui abitava l’uomo, nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’accaduto; quando i sanitari e le forze dell’ordine sono arrivati sul posto i due erano già morti. Si sta indagando sull’autore del delitto che sarebbe stato visto allontanarsi dal luogo della doppia uccisione. Leggi anche –> Gessica Lattuca sangue indel fratello: “macchie a schizzo”, cosa hanno scoperto i Ris Lecce, duplice omicidio Il dramma ...

