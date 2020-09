Coronavirus. Nel Lazio oltre 9mila tamponi 238 positivi e 4 decessi (Di martedì 22 settembre 2020) “Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi di questi 141 sono a Roma e quattro i decessi. Numeri che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni. C’è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari”. “Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l’attenzione. E’ fortemente monitorata la zona del sud pontino. Sono operativi presso gli scali di Fiumicino e Ciampino i test per gli arrivi da Parigi e altre zone della Francia. Stamani è stato fatto un punto sulle vaccinazioni antinfluenzali, dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi alle Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 6, Asl di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020) “Su9 milaoggi nelsi registrano 238 casi di questi 141 sono a Roma e quattro i. Numeri che non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni. C’è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari”. “Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l’attenzione. E’ fortemente monitorata la zona del sud pontino. Sono operativi presso gli scali di Fiumicino e Ciampino i test per gli arrivi da Parigi e altre zone della Francia. Stamani è stato fatto un punto sulle vaccinazioni antinfluenzali, dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi alle Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 6, Asl di ...

