Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik ha fissato una conference call tra i suoi agenti e il Tottenham (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato sul suo sito ufficiale della situazione di Arkadiusz Milik. "Una storia complicata, ingarbugliata, difficile. Fino a pochi giorni fa Arek Milik era a due passi dalla Roma, poi il contenzioso con il Napoli ha fatto perdere la pazienza alla Juve che è andata su Morata, rinunciando a Dzeko. Il Napoli è rimasto con 26 milioni ipotetici, sarebbe stata una grande operazione a pochi mesi dalla scadenza del contratto. E Milik avrebbe guadagnato 25 netti per cinque anni".

