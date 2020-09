Auto in bilico su un muro, paura al Rione Libertà (FOTO) (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un errore che poteva costare veramente caro per un Automobilista, un ragazzo classe ’91, che ha rischiato di fare un volo di circa dieci metri con la sua Auto, una Jeep Renegade, lungo la strada che costeggia i famosi “palazzi blu, zona alta del Rione Libertà. L’Auto, lasciata incustodita, si è mossa e ha sfondato una grata e parte del muretto rimanendo in bilico per diverso tempo, col rischio di finire nel parcheggio sottostante, appartenente al centro commerciale. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e la polizia municipale, impegnata nei rilievi. L'articolo Auto in bilico su un muro, paura al Rione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un errore che poteva costare veramente caro per unmobilista, un ragazzo classe ’91, che ha rischiato di fare un volo di circa dieci metri con la sua, una Jeep Renegade, lungo la strada che costeggia i famosi “palazzi blu, zona alta delLibertà. L’, lasciata incustodita, si è mossa e ha sfondato una grata e parte del muretto rimanendo inper diverso tempo, col rischio di finire nel parcheggio sottostante, appartenente al centro commerciale. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e la polizia municipale, impegnata nei rilievi. L'articoloinsu unal...

