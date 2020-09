Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 09:15 (Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 09:05 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA GALLERIA APPIA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E Più AVANTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU QUESTA SI STA IN CODA TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE FLAMINIA SULLA COLOMBO: CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ALLACCIAMENTO GRA SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E AEREOPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 09:05 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA GALLERIA APPIA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E Più AVANTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU QUESTA SI STA IN CODA TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE FLAMINIA SULLA COLOMBO: CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ALLACCIAMENTO GRA SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E AEREOPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA ...

