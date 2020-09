(Di lunedì 21 settembre 2020) Gravi incidenti stasera a Recale, in provincia di, ai campionati giovanili regionali junior di. L'allenatore di una palestra napoletana, la Giuseppe Pizzo, hail...

007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: La furia umana??Verdetto contestato, scoppia la rissa all'incontro di pugilato a Caserta - AngeloTani : Non ha gradito. #nonrassegna @nonleggerlo “L'allenatore di una palestra napoletana,la 'G. Pizzo',ha contestato il… - Notiziedi_it : Verdetto contestato e rissa all'incontro di pugilato nel Casertano: molti feriti, tre sono gravi - Mic_Jordan23_ : Verdetto contestato e rissa all'incontro di pugilato nel Casertano: molti feriti, tre sono gravi. - mattinodinapoli : Verdetto contestato e rissa all'incontro di pugilato nel Casertano: molti feriti, tre sono gravi -

Ultime Notizie dalla rete : Verdetto contestato

InterNapoli.it

Recale, contestano il verdetto di un incontro di pugilato dei campionati giovanili regionali junior e scoppia la rissa: diversi feriti, tre sono gravi. L’allenatore di una palestra napoletana, la “Giu ...Tragedia sfiorata a Recale, in provincia di Caserta, dove un incontro di pugilato si è trasformato in una vera e propria rissa. Tutto è accaduto ai campionati giovanili regionali junior. Alla fine del ...Gravi incidenti stasera a Recale, in provincia di Caserta, ai campionati giovanili regionali junior di pugilato. L’allenatore di una palestra napoletana, la “Giuseppe Pizzo”, ha contestato il verdett ...