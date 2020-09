Sono marito e moglie! Nozze super vip: si sono sposati in Sicilia, nella terra dell’attrice (Di lunedì 21 settembre 2020) E matrimonio in Sicilia fu. Come annunciato, il cantante e l’attrice hanno pronunciato il fatidico sì a Villa Valguarnera, nel cuore del quartiere Bagheria, a Palermo, dove si è tenuto anche il ricevimento. “Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia”, aveva rivelato lui. La cerimonia è stata officiata dal sacerdote toscano di fede anglicana Claudio Bocca e la festa è stata realizzata in collaborazione con le autorità locali, che hanno garantito la sicurezza e la serenità di tutti gli invitati. Centoventi in tutto gli ospiti: non potevano mancare i membri della band dei Radiohead ma c’erano anche alcuni divi italiani del grande schermo. E così Thom Yorke e Dajana Roncione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) E matrimonio infu. Come annunciato, il cantante e l’attrice hanno pronunciato il fatidico sì a Villa Valguarnera, nel cuore del quartiere Bagheria, a Palermo, dove si è tenuto anche il ricevimento. “Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in”, aveva rivelato lui. La cerimonia è stata officiata dal sacerdote toscano di fede anglicana Claudio Bocca e la festa è stata realizzata in collaborazione con le autorità locali, che hanno garantito la sicurezza e la serenità di tutti gli invitati. Centoventi in tutto gli ospiti: non potevano mancare i membri della band dei Radiohead ma c’erano anche alcuni divi italiani del grande schermo. E così Thom Yorke e Dajana Roncione ...

caterinapac : @markorusso69 ?????????????????? non sono napoletana ma mio marito si’ - Leonard48598239 : RT @CasaLettori: Mi scuso se oggi non ho cambiato # Domani un nuovo itinerario Spero che capirete Sono in quarantena anche io in attesa che… - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: 92 anni, aveva risparmiato i soldi per farsi la tomba vicino al marito. I soldi le sono stati rubati dai truffatori con la… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: 92 anni, aveva risparmiato i soldi per farsi la tomba vicino al marito. I soldi le sono stati rubati dai truffatori con la… - pomeriggio5 : 92 anni, aveva risparmiato i soldi per farsi la tomba vicino al marito. I soldi le sono stati rubati dai truffatori… -