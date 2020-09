Rita Rusic, spettacolo in spiaggia: “Vorrei essere al posto dell’ombrellone” (Di lunedì 21 settembre 2020) Rita Rusic è un vero spettacolo in spiaggia: follower pazzi di lei e delle sue curve che fanno il giro del web in pochi minuti Bellissima e sexy, a sessant’anni è una donna che riesca ad attirare si di se l’attenzione del web. Infatti la sua popolarità sta crescendo anche su Instagram, dove è davvero … L'articolo Rita Rusic, spettacolo in spiaggia: “Vorrei essere al posto dell’ombrellone” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 settembre 2020)è un veroin: follower pazzi di lei e delle sue curve che fanno il giro del web in pochi minuti Bellissima e sexy, a sessant’anni è una donna che riesca ad attirare si di se l’attenzione del web. Infatti la sua popolarità sta crescendo anche su Instagram, dove è davvero … L'articoloin: “Vorreialdell’ombrellone” proviene da leggilo.org.

MarcoIlduigi : #BallandoConLeStelle avevo scambiato la Bruzzone per Rita Rusic. - tuitter02 : @ninetiesbish @bettyboop2427 Tra Stefania e Matilde sembra che ci sia stata anche Rita Rusic - daintyanthos : matilde degna erede di rita rusic #gfvip - pentothal78 : @RafBigCat @blankaut A noi Agroppi ci portò in serie A dopo 9000 anni e dieci anni dopo, sostituendo il povero Radi… - vincycernic95 : Mati come Adriana Volpe che quando finse di litigare con Antonella Elia per eliminare Rita Rusic disse che lei vole… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Rusic Rita Rusic, spettacolo in spiaggia: “Vorrei essere al posto dell’ombrellone” Leggilo.org Grande Fratello VIP - Franceska Pepe: la clip di presentazione

1:33 La clip di presentazione di Dayane Mello al Grande Fratello VIP play 31 • di Mediaset 1:40 Fausto Leali al Grande Fratello VIP, la clip di presentazione play 3 • di Mediaset 2:30 Grande Fratello ...

Elisabetta Gregoarci conferma la partecipazione al Gf: "A venerdì"

Gabriel Garko smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Gabriel Garko ha smentito la notizia che figurerà anche lui tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'attor ...

Da attori a ristoratori: rinascita e idee originali per ripartire

TERNI Chi non ha mai sognato di mangiare sugli alberi? Bene, ora il vostro sogno diventa realtà. A Todi, a Poggio Brico, Valerio e Silvia, in una campagna dove il caos della città è solo uno sfocato r ...

1:33 La clip di presentazione di Dayane Mello al Grande Fratello VIP play 31 • di Mediaset 1:40 Fausto Leali al Grande Fratello VIP, la clip di presentazione play 3 • di Mediaset 2:30 Grande Fratello ...Gabriel Garko smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Gabriel Garko ha smentito la notizia che figurerà anche lui tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L'attor ...TERNI Chi non ha mai sognato di mangiare sugli alberi? Bene, ora il vostro sogno diventa realtà. A Todi, a Poggio Brico, Valerio e Silvia, in una campagna dove il caos della città è solo uno sfocato r ...