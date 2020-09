Risultati Elezioni comunali 20-21 settembre 2020

tg2rai : Gli speciali del #Tg2Rai su referendum, elezioni regionali e comunali. Oggi dalle ore 18,00 alle ore 18,55. Stasera… - serracchiani : Gravissima l’astensione della @LegaSalvini sulla risoluzione approvata al @Europarl_IT che respinge i risultati del… - Ologramma1 : Io alle 15.30 voglio i risultati delle elezioni. - AvvAntonioConte : RT @tg2rai: Gli speciali del #Tg2Rai su referendum, elezioni regionali e comunali. Oggi dalle ore 18,00 alle ore 18,55. Stasera la maratona… - aboutgerry : ??Segui i risultati del referendum e delle elezioni regionali, dalle 15 inizierà il conteggio dei voti, prima del re… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Elezioni

Si chiudono alle 15 di lunedì 21 settembre le urne per eleggere i nuovi sindaci in 11 comuni del novarese e del Vco. Sono sei i comuni in provincia di Novara interessati dal voto: Arona, Garbagna, Inv ...Si chiudono alle 15 di lunedì 21 settembre le urne per eleggere i nuovi sindaci in 11 comuni del novarese e del Vco. Sono sei i comuni in provincia di Novara interessati dal voto: Arona, Garbagna, Inv ...Si vota fino alle ore 15 di lunedì 21 settembre per le elezioni regionali. Sono chiamati alle urne i cittadini di sei Regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) ...