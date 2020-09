Regionali, Salvini nega divisioni nella Lega: “Vittoria di Zaia? Motivo di vanto, non temo e non soffro la competizione interna” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Non temo e non soffro la competizione interna, la mia competizione è con il Pd”. Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta così il risultato della lista Zaia che in Veneto ha ottenuto una percentuale tre volte superiore a quella del Carroccio. Per i big della Lega la competizione tra i due leader leghista non esiste: “Un tentativo che fanno sempre i giornalisti” precisa il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. “L’unico derby che c’è è quello sul vino e sul calcio” scherza Salvini prima di ripetere di non avere competitor dentro alla coalizione. L’unico rammarico? “Avrei sperato qualcosa di più in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “None nonlainterna, la miaè con il Pd”. Il segretario dellaMatteocommenta così il risultato della listache in Veneto ha ottenuto una percentuale tre volte superiore a quella del Carroccio. Per i big dellalatra i due leader leghista non esiste: “Un tentativo che fanno sempre i giornalisti” precisa il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. “L’unico derby che c’è è quello sul vino e sul calcio” scherzaprima di ripetere di non avere competitor dentro alla coalizione. L’unico rammarico? “Avrei sperato qualcosa di più in ...

