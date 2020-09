Regionali, finisce tre pari. M5s aggrappati al referendum (Di lunedì 21 settembre 2020) Tre a tre e tutti a casa. Dopo i «pronostici plumbei», al triplice fischio Nicola Zingaretti agguanta un pareggio che sa di vittoria. Il centrodestra tiene Veneto e Liguria e conquista le Marche. Il centrosinistra, oltre alla sicura Campania, riesce a tenere anche Puglia e Toscana, regioni considerate in bilico fino all'ultimo. Il M5S di fatto non gioca la partita Regionali e si aggrappa al risultato referendario per rivendicare un trofeo «storico».Eugenio Giani conquista la Toscana, data in bilico fino alla fine. Il candidato del centrosinistra, secondo i primi dati, diventa governatore con il 48% dei consensi, mentre Susanna Ceccardi, nome del centrodestra, si ferma al 40%. Chiude intorno al 6% il M5S con Irene Galletti.Michele Emiliano conserva la Puglia, ottenendo - a spoglio ancora in corso - oltre il 46% dei consensi e staccando il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Tre a tre e tutti a casa. Dopo i «pronostici plumbei», al triplice fischio Nicola Zingaretti agguanta un pareggio che sa di vittoria. Il centrodestra tiene Veneto e Liguria e conquista le Marche. Il centrosinistra, oltre alla sicura Campania, riesce a tenere anche Puglia e Toscana, regioni considerate in bilico fino all'ultimo. Il M5S di fatto non gioca la partitae si aggrappa al risultato referendario per rivendicare un trofeo «storico».Eugenio Giani conquista la Toscana, data in bilico fino alla fine. Il candidato del centrosinistra, secondo i primi dati, diventa governatore con il 48% dei consensi, mentre Susanna Ceccardi, nome del centrodestra, si ferma al 40%. Chiude intorno al 6% il M5S con Irene Galletti.Michele Emiliano conserva la Puglia, ottenendo - a spoglio ancora in corso - oltre il 46% dei consensi e staccando il ...

