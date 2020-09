Referendum, Luigi Di Maio: "Torniamo a un Parlamento normale" (Di lunedì 21 settembre 2020) “Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, commentando la consultazione sul taglio dei parlamentari.I seggi sono stati chiusi alle 15 e, alla quarta proiezione, i sì alla riduzione di deputati e senatori hanno raggiunto quota 68,1% e i no 31%. Leggi anche... Exit poll sul Referendum costituzionale. Seconda proiezione Rai: vince il Sì con il 68,1% "Abbiamo perso, tanti di noi erano per il NO". Il rammarico del leghista Centinaio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) “Quello raggiunto oggi è un risultato storico.ad avere un, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. Lo scrive su Fb il ministro degli EsteriDi, commentando la consultazione sul taglio dei parlamentari.I seggi sono stati chiusi alle 15 e, alla quarta proiezione, i sì alla riduzione di deputati e senatori hanno raggiunto quota 68,1% e i no 31%. Leggi anche... Exit poll sulcostituzionale. Seconda proiezione Rai: vince il Sì con il 68,1% "Abbiamo perso, tanti di noi erano per il NO". Il rammarico del leghista Centinaio ...

