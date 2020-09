' PS5 sembra una piattaforma next-gen fantastica' e a dirlo èMicrosoft!

(Di lunedì 21 settembre 2020) PS5 e Xbox Series X/S si avvicinano al lancio in programma per novembre e i giocatori stanno decidendo quale-gen acquistare. La console standard di Sony e Series X di Microsoft saranno proposte allo stesso prezzo, ma probabilmente gli utenti dovranno fare una scelta tra le due console, almeno inizialmente.Ad esempio, un fan ha chiaramente detto su Twitter che, nonostante sia "rimasto" con Xbox dai tempi della prima console, nella-gen passerà a PS5. Qualcosa di normale, penserete, e in effetti lo è. Ma quello che colpisce, è la risposta di Microsoft al tweet.L'utente scrive: "per quanto amo Xbox, l'ho avuta dall'originale, tutti i miei amici ora giocano su PlayStation, quindi per la prima volta da molto tempo passerò alle piattaforme PlayStation questo Natale, ma i ricordi vivranno a ...

INBot11 : RT @Eurogamer_it: #PS5? 'Una piattaforma next-gen fantastica' secondo... #Microsoft! - Eurogamer_it : #PS5? 'Una piattaforma next-gen fantastica' secondo... #Microsoft! - badapple_vs : @SirArthurConanG Cyberpunk 79€ neanche ottimizzato mi sembra un po’ troppo, posticipalo di 2/3 mesi quando uscirà l… - MattiaBN : @Eurogamer_it Io ho la versione PS4 e mi basterebbe un migliore frame rate, cosa che DOVREBBE essere fornita dalla… - non_rompere_i : Volevo dire alla Sony che non era necessario che mostrassero il nuovo gioco per ps5 di Harry Potter, l'avrei presa… -

Microsoft risponde: "devi fare la scelta migliore per te, amico! PS5 sembra una fantastica piattaforma next-gen e siamo felici che tu abbia così tanti bei ricordi con noi". "E hey, anche se non ...Dopo le difficoltà affrontate con PS3, Sony è riuscita a ottenere vendite incredibili con PS4. E PS5 sembra destinata ad essere un altro successo per il colosso giapponese, un successo derivante propr ...