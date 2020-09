Le misure anti Covid ci tengono lontani dai bambini. Pensieri di una maestra in una prima elementare (Di lunedì 21 settembre 2020) “Le misure antiCovid ci stan precludendo di stare vicino ai bambini, e per loro l’affettività è molto importante”. Questo è il primo appunto di una maestra di un plesso scolastico di Mirafiori sud a Torino dopo la ripresa delle lezioni nella sua prima elementare. Un’insegnante che, dopo la grande abnegazione con cui ha portato avanti la didattica a distanza anche con bimbi piccoli, (dedicando molto tempo oltre le lezioni), ora ci apre il suo cahier de doleance sulle condizioni in cui si insegna oggi. “Non abbiamo potuto mettere cartelloni e palloncini per accogliere i bambini che, devo dire, sono stati nel complesso molto buoni e tranquilli a fronte alle nuove misure ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 settembre 2020) “Leci stan precludendo di stare vicino ai, e per loro l’affettività è molto importante”. Questo è il primo appunto di unadi un plesso scolastico di Mirafiori sud a Torino dopo la ripresa delle lezioni nella sua. Un’insegnante che, dopo la grande abnegazione con cui ha portato avla didattica a distanza anche con bimbi piccoli, (dedicando molto tempo oltre le lezioni), ora ci apre il suo cahier de doleance sulle condizioni in cui si insegna oggi. “Non abbiamo potuto mettere cartelloni e palloncini per accogliere iche, devo dire, sono stati nel complesso molto buoni e tranquilli a fronte alle nuove...

Ultime Notizie dalla rete : misure anti Coronavirus, migliaia a Dusseldorf contro misure anti pandemia Adnkronos Referendum: ai seggi solo con mascherina e mani disinfettate

Si torna alle urne e i seggi, come non accadeva da tempo, resteranno aperti due giorni. Oggi sarà possibile votare dalle 7 alle 23, mentre domani le operazioni di voto andranno avanti dalle 7 alle 15.

Gel, mascherine e distanziamento: i seggi a Milano per il referendum in versione anti-covid

E i seggi nelle scuole sono stati adattati per rispettare le misure anti-contagio - LEGGI L'ARTICOLO 21 settembre 2020 ...

Referendum day, urne aperte con la mascherina

Oggi e domani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni. Gli elettori residenti all’estero, che votano per corrispondenza, sono 4.537 ...

