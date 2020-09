La Lega perde elezioni e quorum a Lesina con un solo candidato sindaco: Salvini parlava di vittoria (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha dell’incredibile quanto avvenuto a Lesina, cittadina pugliese dove Salvini e la Lega avevano già dato per scontata la vittoria in occasione delle elezioni comunali. Un’altra beffa per il segretario del Carroccio, dopo la ramanzina subita al momento del voto per non aver sanificato le mani secondo le informazioni che vi abbiamo fornito nel pomeriggio. Cosa è successo in questa piccola realtà di 6.000 abitanti e per quale motivo Salvini aveva dato per certo il suo successo? Occorre un approfondimento anche in questo caso. La leggerezza di Lega e Salvini nel dare per scontata la vittoria di Lesina A fare rumore con il caso di Lesina ci sono due dettagli. Il primo si ... Leggi su bufale (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha dell’incredibile quanto avvenuto a, cittadina pugliese dovee laavevano già dato per scontata lain occasione dellecomunali. Un’altra beffa per il segretario del Carroccio, dopo la ramanzina subita al momento del voto per non aver sanificato le mani secondo le informazioni che vi abbiamo fornito nel pomeriggio. Cosa è successo in questa piccola realtà di 6.000 abitanti e per quale motivoaveva dato per certo il suo successo? Occorre un approfondimento anche in questo caso. La leggerezza dinel dare per scontata ladiA fare rumore con il caso dici sono due dettagli. Il primo si ...

