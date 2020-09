Inter, terminate le visite mediche di Vidal: atteso in sede per la firma (Di lunedì 21 settembre 2020) Arturo Vidal ha da poco terminato le visite mediche all’Humanitas con l’Inter. Il centrocampista cileno ha lasciato la clinica a bordo di un auto con i rappresentanti del club. Adesso da programma il rientro in hotel, poi nel pomeriggio atteso in sede per la firma sul contratto. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Arturoha da poco terminato leall’Humanitas con l’. Il centrocampista cileno ha lasciato la clinica a bordo di un auto con i rappresentanti del club. Adesso da programma il rientro in hotel, poi nel pomeriggioinper lasul contratto. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

