Il Napoli e Milik attorcigliati nelle spire dei propri rancori. Le questioni di principio rovinano il mondo (Di lunedì 21 settembre 2020) Facendo un rapido ragionamento, chi ci è andata meglio è stata la Roma. I giallorossi, a meno di svolte clamorose, tengono con sé Dzeko che costerà anche tanto ma è pure un signor centravanti. Per l'ennesima volta, il bosniaco sembra costretto a disfare valigie che aveva già preparato. Come già accaduto con Chelsea e Inter. Diventa una beffa, a questo punto, la panchina di sabato sera a Verona. Anche se la Roma potrebbe perdere a tavolino la partita per aver sbagliato la distinta. La Roma conserva Dzeko. La Juventus, invece, ha dato un esempio di praticità, anche se non ha ottenuto quel che desiderava. Ha evidentemente capito che non si sarebbe facilmente liberata della morsa Napoli-Milik-Roma e ha rotto gli indugi e il giocattolo. Ha preso Morata che non è Dzeko ma è pur sempre ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - Solano_56 : Su #Milik-#Roma/#Dzeko-#Juve, resta l’ottimismo tra le parti sulla buona riuscita dell’affare. L’agente di Milik,… - forumJuventus : GdS: 'Dzeko-Juve avanti. I bianconeri alzano l’offerta a 17 milioni. Non c’è intesa tra Napoli e Roma, ma i giallor… - beatriceletre : RT @willy_signori: Non so niente di mercato ed evito di parlarne ma se la Juve vuole veramente Dzeko o uno come lui, la trattativa Morata (… - Iamnaples : Salta il passaggio di #Milik alla #Roma e di #Dzeko alla #Juventus, che vira su #Morata -