Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e la verità sulla sua salute (Di lunedì 21 settembre 2020) Tommaso Zorzi, sebbene nella notte abbia dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip come annunciato da Federica Panicucci a Mattino Cinque nella puntata in onda il 21 settembre, è presente al terzo appuntamento del reality di Canale 5 e ad Alfonso Signorini che chiede all’influencer di fare chiarezza sulle sue condizioni di salute il giovane replica svelando che cosa è davvero successo. Come sta Tommaso Zorzi Qualcuno, riferisce il conduttore del Grande Fratello Vip, ha scritto che Tommaso Zorzi è stato portato via in ambulanza a sirene spiegate, e a questo punto Zorzi fa il punto della situazione: “Non sono stato bene, ho uno pneumococco, abbiamo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 settembre 2020), sebbene nella notte abbia dovuto lasciare la casa delVip come annunciato da Federica Panicucci a Mattino Cinque nella puntata in onda il 21 settembre, è presente al terzo appuntamento del reality di Canale 5 e ad Alfonso Signorini che chiede all’influencer di fare chiarezza sulle sue condizioni diil giovane replica svelando che cosa è davvero successo. Come staQualcuno, riferisce il conduttore delVip, ha scritto cheè stato portato via in ambulanza a sirene spiegate, e a questo puntofa il punto della situazione: “Non sono stato bene, ho uno pneumococco, abbiamo ...

GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - congita1008 : RT @dariamorgendof: Enock potrebbe vincere seriamente io grande fratello. Mi sbilancio. #GFVIP #GrandeFratelloVip - Asia86695436 : @Lara34495316 come si fa a mandare il twett su il Grande fratello per farlo vedere in televisione -