God of War 2: Ragnarok era già stato mostrato più di un anno fa ma nessuno se n'è accorto (Di lunedì 21 settembre 2020) A quanto pare God of War 2: Ragnarok è stato sì annunciato pochi giorni fa, ma Cory Barlog lo avrebbe mostrato un anno e mezzo fa, ma al tempo nessuno ci ha fatto caso.Durante l'ultima diretta di Sony, la società ha mostrato il sequel di God of War: le parole esatte del teaser erano "Ragnarok is Coming", e questa stessa esatta frase era stata condivisa da Barlog nel 2019. In una serie di tweet nell'aprile dello scorso anno, Barlog ha condiviso diverse foto dietro di le quinte della produzione del gioco, insieme ad alcuni aneddoti sullo sviluppo.Il thread di Barlog conteneva esattamente 16 Tweet. La lettera iniziale di ciascun tweet se presa da sola crea la frase: "Ragnarok is Coming". Coincidenze? ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) A quanto pare God of War 2:sì annunciato pochi giorni fa, ma Cory Barlog lo avrebbeune mezzo fa, ma al tempoci ha fatto caso.Durante l'ultima diretta di Sony, la società hail sequel di God of War: le parole esatte del teaser erano "is Coming", e questa stessa esatta frase era stata condivisa da Barlog nel 2019. In una serie di tweet nell'aprile dello scorso, Barlog ha condiviso diverse foto dietro di le quinte della produzione del gioco, insieme ad alcuni aneddoti sullo sviluppo.Il thread di Barlog conteneva esattamente 16 Tweet. La lettera iniziale di ciascun tweet se presa da sola crea la frase: "is Coming". Coincidenze? ...

Eurogamer_it : #GodOfWar2 Ragnarok era già stato mostrato più di un anno fa ma nessuno se n'è accorto. - whit3wolf_it : @TheCultist_tv @AngoloDiFarenz come lo monetizzi un TLoU / God Of War post lancio ? DLC e basta, ma alla gente i DL… - mattpuricelli : @tizianotoniutti Ma non sarebbe un po’ come se Sony facesse uscire God of War su Xbox, a questo punto? - ispioggia : @gustatore gran mossa di microsoft spiace per ps che comunque comprerò perché god of war c’è solo li - marcomad_69 : @AlessandroVano3 @XboxItalia @XboxP3 Pure the last of us, encharted, god of war... Dipende se MS vorrà fare la guer… -