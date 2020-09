Ercolano | pugni e schiaffi alla moglie | arrestato 54enne

ilGazzettinoves : #Ercolano, dopo l’ennesima lite ha preso a pugni la moglie: arrestato 54enne - puntomagazine : I militari hanno tentato di calmare l’uomo che ha finito per spintonarli #news #Carabinieri - fattidinapoli : Napoli: Ercolano, prende a pugni la moglie e viene arrestato dai Carabinieri - -

I Carabinieri della tenenza di Ercolano insieme a quelli della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 54enne che aveva preso a pugni la moglie dopo l'ennesima lite.