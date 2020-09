Elezioni 2020 | i risultati delle Regionali e del referendum

(Di lunedì 21 settembre 2020) Si andava al voto il 20 e 21 settembre per leche riguardavano ilsul taglio dei parlamentari e le. Lesono concluse, con il gong scattato alle ore 15:00 del 21 settembre. Si votava in tutta Italia per ilche riguardava la conferma o meno del taglio … L'articoloe delproviene da YesLife.it.

Adnkronos : Elezioni, Sileri: 'Non ci sono rischi sanitari, andate a votare' - SkyTG24 : Elezioni, matite cancellabili: chiesta verifica nei seggi della provincia di Lecco - Corriere : Dai nuovi equilibri ai regolamenti di conti. Cosa può succedere dopo lo scrutinio: tutti gli scenari - Corriere : Qui i dati delle Regionali 2020 ?? - Corriere : Qui i dati sul Referendum 2020 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2020

Rispetto ai dati comunicati a mezzogiorno (QUI), primo “tagliando” delle presenze alle urne in questa prima giornata di elezioni, il dato della Calabria, assestatosi alle 12 all’8,6 per cento per il r ...Secondo invece i sondaggi Lab 2101 di Università Roma Tre per Affari Italiani la situazione alle Regionali potrebbe mutare in parte rispetto alle intenzioni di voto di Opinio: sempre in attesa di nuov ...Salvo improbabili sorprese dai voti validi (è richiesto il 50%), ci sono già i primi due sindaci eletti a Sagron Mis e nel Vanoi. In calo l’affluenza (complice elevato numero iscritti AIRE) fino a dom ...