Balotelli rompe il silenzio su Dayane al GF Vip | “Non voglio fare gossip”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Marioha rotto ilsuMello al Grande Fratello Vip per poi avere un inaspettato confronto con Fausto Leali. Marioquesta sera è “entrato” nella casa del Grande Fratello Vip attraverso un collegamento. Il calciatore, ovviamente, ha fatto una sorpresa a suo fratello Enock Barwuah, che è particolarmente legato a lui. … L'articoloilsual GF Vip: “Nongossip” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FabMac89 : Se entra Balotelli gli rompe la faccia. Altro che abbracciare #Leali #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli rompe

"Senza togliere nulla agli altri miei fratelli, Enock è cresciuto con me, è mio amico, è il mio sangue". Mario Balotelli si collega nella Casa del "GF Vip" per fare una sorpresa al fratello Enock Barw ...Mario Balotelli ha rotto il silenzio su Dayane Mello al Grande Fratello Vip per poi avere un inaspettato confronto con Fausto Leali. Mario Balotelli questa sera è “entrato” nella casa del Grande ...