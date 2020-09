Ballando con le stelle | Raimondo Todaro operato d’urgenza

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 settembre 2020) “ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo” lo annuncia dal suo profilo Twitter Selvaggia Lucarelli e lo conferma Elisa Isoardi, mandando un affettuoso messaggio al suo maestro. in riproduzione.... Dopo i problemi con la positività al Covid di concorrenti e ballerini che ne hanno causato il rinvio della messa in onda, ecco un’altro intoppo: l’appendicite., maestro storico dicon le, che in questa edizione balla in coppia con Elisa Isoardi, con la quale secondo i ...