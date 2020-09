Antonella Elia contro la Volpe dopo il GF non mi ha chiamata (Di lunedì 21 settembre 2020) Antonella Elia è contro Adriana Volpe , l’ amicizia che era nata all’interno del “Grande Fratello Vip” si è conclusa con una dichiarazione di guerra. Antonella Elia sarebbe rimasta molto male dal mancato sostegno di Adriana Volpe nella sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 5. «Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto… Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una chiamata», ha ammesso la Elia intervistata durante al settimanale “Chi”. Il motivo sarebbe anche nel fatto che la Volpe avrebbe continuato ad avere rapporti con ex concorrenti con cui ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020)Adriana, l’ amicizia che era nata all’interno del “Grande Fratello Vip” si è conclusa con una dichiarazione di guerra.sarebbe rimasta molto male dal mancato sostegno di Adriananella sua esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip 5. «Adriana non mi ha fatto gli auguri per la mia esperienza come opinionista del GF Vip 5, per cui io non la saluto… Chi la vuole salutare? Non mi ha fatto nemmeno una», ha ammesso laintervistata durante al settimanale “Chi”. Il motivo sarebbe anche nel fatto che laavrebbe continuato ad avere rapporti con ex concorrenti con cui ...

dallaAallaZip : Grande Fratello VIP 5!!! Questa sera la terza puntata su Canale 5 con Pupo e Antonella Elia - loscolaro : Io in questa edizione li sto stannando tutti + Antonella Elia. Qualcuno mi dice qualche scandalo per farmi stare a… - NoiryKat : @mounds_shame @zialo96 Vabbè sicuramente in quel caso ok son d’accordo ma vedendola dentro la casa non mi piace, i… - vincycernic95 : Antonella Elia che dopo aver retto sulla schiena il GFVIP4 sta reggendo anche il GFVIP5 da opinionista e siamo solo… - vincycernic95 : Leggo sui social che il marito di Stefy abbia replicato alle parole dette da Antonella Elia venerdì. Alfy fai veder… -