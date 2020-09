Velivolo per paracadusti precipita e prende fuoco: due morti nel Cremonese (Di domenica 20 settembre 2020) Un Velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti e’ precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate. L’incidente e’ avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona. “Cremona, precipitato piccolo aereo nella zona di Castel Verde. Due gli occupanti deceduti, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio scaturito dopo l’impatto a terra. Il Velivolo era decollato con paracadutisti a bordo dal vicino aeroporto di Migliaro”, si legge in un post su Twitter dei vigili del fuoco.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Unutilizzato per il lancio di paracadutisti e’to attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso. Al momento sono due le vittime accertate. L’incidente e’ avvenuto nella frazione Livrasco del comune di Castel Verde, in provincia di Cremona. “Cremona,to piccolo aereo nella zona di Castel Verde. Due gli occupanti deceduti, i vigili delhanno spento l’incendio scaturito dopo l’impatto a terra. Ilera decollato con paracadutisti a bordo dal vicino aeroporto di Migliaro”, si legge in un post su Twitter dei vigili del.L'articolo Meteo Web.

SkyTG24 : Velivolo per lancio paracadutisti precipita nel Cremonese, due morti - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Cremona, cade un velivolo per paracadutisti: due morti - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Cremona, cade un velivolo per paracadutisti: due morti - MediasetTgcom24 : Cremona, cade un velivolo per paracadutisti: due morti -

Ultime Notizie dalla rete : Velivolo per Cade un velivolo per paracadutisti nel cremonese, due morti La Stampa Cremona, precipita e prende fuoco aereo dei paracadutisti: due morti

Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono a ...

Velivolo cade e prende fuoco a Civitella, illesi pilota e passeggero

CIVITELLA DEL TRONTO – Una squadra operativa del Distaccamento di Nereto è intervenuta a Favale di Civitella del Tronto, a seguito della caduta di un aereo ultraleggero con due persone a bordo nella m ...

Spettacolo affascinante all’Aviosuperficie Leonardi per il raduno di fine estate

Una importante manifestazione aerea si è svolta nella giornata di sabato, ma continuerà oggi, domenica, all’Aviosuperficie Leonardi ovvero il raduno di fine d’estate organizzato dall’HGA, Historical A ...

Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 per cause ancora da accertare e ha preso fuoco. Al momento sono due le vittime accertate e i vigili del fuoco sono a ...CIVITELLA DEL TRONTO – Una squadra operativa del Distaccamento di Nereto è intervenuta a Favale di Civitella del Tronto, a seguito della caduta di un aereo ultraleggero con due persone a bordo nella m ...Una importante manifestazione aerea si è svolta nella giornata di sabato, ma continuerà oggi, domenica, all’Aviosuperficie Leonardi ovvero il raduno di fine d’estate organizzato dall’HGA, Historical A ...